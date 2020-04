Il Mattino – Spadafora: “Non è certo che il 4 maggio riprendano gli allenamenti”

Sull’edizione odierna de Il Mattino, ci si dedica al calcio italiano e le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che ieri ha parlato in diretta Facebook. I temi trattati sono stati certamente legati alla ripresa degli allenamenti e su una possibile data per ricominciare. Le parole del Ministro hanno gelato le società di Serie A, come si legge da qui:

NESSUNA CERTEZZA

“Sui tempi di ripresa nessuna certezza. Non è ancora certo che il 4 maggio riprenderanno gli allenamenti”

E La Lega Serie A attacca Malagò sui diritti tv, sottolineando l’ingerenza e la leggerezza del Coni.