Kjaer: “Metterò pressione al club, il mio unico sogno ora è rimanere al Milan”

Simon Kjaer deciso più che mai, è alla ricerca del riscatto dal Milan. E ne parla ai microfoni di Tuttosport, nella sua edizione odierna: “In un periodo come questo è molto difficile pensare a cosa potrà succedere l’anno prossimo. Cercherò di mettere pressione al club perché utilizzi l’opzione di farmi rimanere. Sto lavorando fisicamente e mentalmente solo per quello, perché il mio unico sogno, in questo momento, è rimanere al Milan“.

Su Stefano Pioli: “Trovare un allenatore come Pioli è stata la mia fortuna, mi ha messo nelle condizioni migliori per poter giocare subito. Mi ha parlato, mi ha chiesto cosa mi piaceva, sì, mi ha chiesto anche consigli e come vedevo io le cose. Sono stato in tante società, nella mia carriera, ma devo ammettere che nessuno mi aveva messo così a mio agio“.

Su Ibrahimovic: “Zlatan dà tanto. È un grande campione che ha vinto quasi tutto, con la sua presenza dà mentalmente la carica a tutta la squadra. In allenamento, vuole sempre vincere, ha il suo stile e la sua voglia di non arrendersi mai è impressionante”.