La Liga pensa allo stop: il Milan ci guadagnerebbe

L’emergenza Covid-19 continua a destare molte perplessità riguardanti la ripresa dei vari campionati europei. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, la Federcalcio spagnola starebbe pensando allo stop della Liga. In questo caso, il campionato spagnolo terrà conto dell’ultima giornata con lo stesso numero di gare giocate. Una situazione che qualificherebbe alla prossima Champions League Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad e Siviglia.

Con la qualificazione in Champions da parte del Siviglia, il Milan guadagnerebbe i 25 mln per il riscatto di Suso da parte del club spagnolo. Una situazione vantaggiosa per tutti, che farebbe respirare le casse rossonere.