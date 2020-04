La Stampa – Fissate le date dalla Lega in vista della ripresa del campionato

Secondo la Stampa, la Lega avrebbe fissato date e orari per la possibile ripartenza del campionato di Serie A. Partite fino al 12 luglio disputate ogni 3 giorni. Con le coppe europee che si dovrebbero giocare fino addirittura ad agosto. Il piano sarebbe il seguente: i primi sei turni, fino a inizio estate, si giocherebbero su due giorni (sabato-domenica e martedì-mercoledì) con tre orari: 15, 18 e 21. Gli ultimi sei, con le temperature in aumento, si allungherebbero su tre giorni (sfruttando anche venerdì o lunedì, e giovedì) riducendo le finestre a due: 18 e 21. Tutto in modo da conservare i sei slot tradizionali, per la pay tv e i telespettatori di un calcio esclusivamente a porte chiuse.