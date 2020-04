La Stampa – La federazione mondiale pronta a sforare la data limite del 30 giugno per concludere i campionati

La priorità sportiva e il pensiero comune dei campionati europei è quello di portare a termine la stagione, a qualsiasi costo. Secondo La Stampa, la federazione mondiale starebbe pensando di sforare il limite del 30 giugno pur di salvare i campionati. Se il clima è di ripresa, significa che i giocatori tornati in patria, dovranno rientrare in Italia. Il Milan dovrebbe far ritornare i calciatori che hanno lasciato Milano per riprendere gli allenamenti quando sarà possibile. Lotito, intanto, spinge per tornare a riprendere gli allenamenti, ma la priorità rimane la salute.