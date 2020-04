Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la UEFA è intervenuta bruscamente sulla questione dell’interruzione del campionato, dichiarando esplicitamente che chi si fermerà ora non parteciperà alla prossime competizioni europee (Champions ed Europa League). La decisione optata in Belgio dunque, pare non essere piaciuta alla UEFA, che quindi prenderà seri provvedimenti per la prossima stagione. Serie A avvisata!

