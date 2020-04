La verità sull’addio di Boban, decisiva un’intervista alla Gazzetta dello Sport

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla vicenda che ha interessato l’ultimo periodo rossonero, ossia la rottura tra Boban e la società, con il conseguente addio. Secondo il giornale milanese la causa della rottura non sarebbe stata esclusivamente una lite tra il croato e Gazidis, ma uno scontro che avrebbe coinvolto anche la proprietà americana.

Il tutto sarebbe nato da un’intervista, non concordata con la società, rilasciata da Boban alla Gazzetta lo scorso 29 febbraio, in cui il dirigente rossonero ha attaccato la proprietà. Da qui la decisione, presa direttamente da Elliot, di non tollerare un simile comportamento procedendo all’allontanamento del dirigente.