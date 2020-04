Lallana proposto al Milan: rifiuto da parte dei rossoneri

Adam Lallana, in scadenza di contratto a giugno, è stato rifiutato dal Milan. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, il centrocampista inglese è stato proposto ai rossoneri nelle ore scorse, ma la società rossonera ha declinato la proposta. Il giocatore del Liverpool, classe 1988, non rientra nei piani del Milan che, come è ben risaputo, dà la priorità a calciatori sotto i 25 anni.

Sul giocatore, comunque, si è mossa la Lazio nelle scorse settimane. Senza dubbio, un centrocampista della sua qualità farebbe comodo a molte squadre.