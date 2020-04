Intervenuto sui canali social del Milan, il gioiellino rossonero Rafael Leao ha parlato del primo eDerby virtuale che giocherà contro Sebastiano Esposito. Le sue parole: “Nell’impossibilità di scendere in campo fisicamente sarà bello e divertente sfidare Sebastiano in questa partita a PES. Essendo un Derby c’è sempre voglia di vincere ma il principale obiettivo è quello di essere, per quanto possibile, vicini ai nostri tifosi in questo momento così complicato“.