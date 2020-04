Sulle tracce di Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan, non c’è solo l’interesse dell‘Inter ma anche quello del Napoli. Gennaro Gattuso, allenatore dei partenopei, ha già allenato l’attuale centrocampista del Sassuolo ai tempi del Milan. Il centrocampista lombardo, in maglia neroverde, ha ritrovato lo spazio necessario per mettere in mostra le sue qualità e guadagnarsi l’interesse di alcune big del nostro campionato.