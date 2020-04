Un duro colpo per il mondo del giornalismo sportivo in questi minuti. È scomparso, all’età di 59 anni, Franco Lauro, volto storico della RAI. Calcio, basket, da inviato e in conduzione: Franco Lauro era uno dei volti di punta dei canali sportivi della RAI.

Vittima a quanto pare di un improvviso malore, il suo corpo senza vita è stato rinvenuto da un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine. Non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.