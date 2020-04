Tuttosport – Futuro Maldini: serve un faccia a faccia con Gazidis, addio l’ipotesi più probabile

Il Coronavirus e la positività di Maldini avevano bloccato tutto ma adesso, in casa Milan, è arrivato il momento di delineare con chiarezza il futuro.

A febbraio la rottura di Maldini con Gazidis sembrava inevitabile

Maldini, ha bocciato pubblicamente l’arrivo di Rangnick e la convivenza sembra difficile. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, la società potrebbe spingere per la sua permanenza.

L’ex capitano rossonero, ha rifiutato in passato il ruolo di “uomo immagine” e difficilmente accetterrebbe adesso. Serve una figura che tratti con Donnarumma e proponga il rinnovo a Ibra. Serve una figura importante in società, ma non si è ancora ben capito se Maldini sia disposto a ricoprire il ruolo.

Al momento, sembra difficile che la società lasci autonomia a Maldini e il fatto che non ci sia stata nessuna retromarcia su Rangnick ne è la conferma. Si attende solo il faccia a faccia con Gazidis, ma le premesse sembrano escludere al momento una fumata bianca.