Marca – In Spagna si valuta di non riprendere il campionato

Non solo in Italia, ma anche in Spagna, il coronavirus ha fatto tante vittime e l’emergenza sanitaria rimane molto grave. Per questo, Marca spiega, che nonostante la UEFA esorti a portare a termine le stagioni, in Spagna potrebbe anche non essere possibile. Ieri, la commissione dei delegati della Federazione, ha preso seriamente in considerazione l’ipotesi di finire la stagione con la classifica valida dell’11 marzo. I verdetti sarebbero Barcellona campione, con Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad in Champions, Atletico Madrid e Getafe in Europa League. Ancora da vedere come gestire le retrocessioni.