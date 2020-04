Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato tramite una diretta Instagram. Queste le sue dichiarazioni su Alessandro Nesta: “Giocare con Cannavaro è stato più semplice perché lo conoscevo e perché siamo stati compagni all’Inter. Sandro era classe pura, giocare con lui mi metteva un po’ in soggezione. Quando Nesta si fece male al Mondiale 2006, me la sono fatta addosso. Non sapevo se ero contento di entrare o meno. Poi con la Repubblica Ceca ho rotto il ghiaccio”.