Milan: Bennacer inamovibile, i rossoneri devono ripartire da lui

Il Milan non può fare a meno di Bennacer. Questo è quanto riporta l’edizione odierna di Sport Mediaset. L’algerino, con l’arrivo di Pioli sulla panchina rossonera, è diventato un punto fermo della squadra. Il temperamento e l’equilibrio che ha portato nel gioco dei rossoneri, ha convinto perfino l’esigente tifo milanista.

Il progetto giovani al momento deve essere rivisto ma è indiscutibile che, Bennacer sarà uno dei giovani sul quale deve ripartire la rinascita del Milan. Convincere come ha fatto l’algerino, in una situazione così complicata è un segno inequivocabile: Bennacer per questo Milan è inamovibile.