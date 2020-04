Milan, Bonaventura e Donnarumma verso l’addio

Il Milan si prepara a salutare Jack Bonaventura e Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione. Ricercato in Italia e all’estero, Bonaventura si prepara all’addio dopo ben sei stagioni in maglia rossonera.

Per Donnarumma la questione è più complessa. Il Milan non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto, a causa delle nuove politiche societarie riguardanti la limitazione del tetto ingaggi. L’unica soluzione per ottenere guadagno, dunque, sembra la cessione nella prossima sessione di mercato.