In caso di partenza di Gianluigi Donnarumma, il Milan dovrà catapultarsi sul mercato per trovare un portiere all’altezza della porta del diavolo. Al momento tra i nomi in pole c’è quello di Juan Musso, portiere dell’Udinese. Sull’argentino c’è però anche l’interesse dell’Inter, dunque, in estate si prospetta l’ennesimo derby di mercato.