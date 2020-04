Milan Femminile, Mendes: “Per me è un onore essere qui. Vorrei vedere il Milan in Champions”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Monica Mendes, giocatrice del Milan Femminile, è intervenuta hai microfoni di TuttoSport. Ecco le sue dichiarazioni:

“È molto importante che una big come il Milan abbia una squadra femminile, significa che crede nella crescita del nostro settore. Per me è un onore. Sogni per il futuro? Mi piacerebbe giocare un Mondiale con il Portogallo. La mia generazione è stata la prima a giocare Europeo Under 19 ed Europeo, spero di poter realizzare il sogno mondiale. Se poi si finirà il campionato, vorrei vedere il Milan in Champions e vincere un trofeo perché credo che il Milan sia una squadra con tanto talento, è ora di vincere qualcosa di tangibile”