Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport parla dei recenti flop rossoneri, costati una cifra decisamente importante.

Da Piatek a Higuain, passando per Caldara: questi colpi nel Milan sono costati ben 79 milioni, ingaggi esclusi, senza però ripagare la cifra spesa sul campo, chi per un motivo e chi per un altro. Un simbolico esempio di come le costose campagne acquisti degli ultimi anni non abbiano cambiato la storia recente rossonera.