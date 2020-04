Milan, Giuntoli fredda i rossoneri:”Milik non parte”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, dove ha parlato anche delle voci riguardanti un possibile approdo di Milik al Milan. “Per noi è un giocatore molto importante. Stiamo parlando con il suo entourage per il rinnovo del contratto. Non è stato richiesto ufficialmente da nessuno e noi vogliamo tenerlo: quindi Milik non parte”.

Le parole del braccio destro di De Laurentis sembrano chiudere definitivamente le porte ai rossoneri. Ovviamente, il Milan segue attentamente la questione del suo rinnovo. In caso di mancato accordo, il diavolo proverà a portare Milik in maglia rossonera