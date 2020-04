In attesa di capire quale sarà il suo futuro con il Milan, Ibrahimovic si allena in Svezia con l’Hammarby. Lo svedese, infatti, tornato in patria dopo la sospensione dei campionati a causa dell’emergenza Covid-19, ha deciso di mantenersi in forma. In Svezia le squadre possono allenarsi a porte chiuse e l’attaccante rossonero è sceso in campo con la squadra in cui è socio al 25%.

La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo Jesper Jansson, che ha confessato la nostalgia di Ibra per il campo. Al momento, dunque, Zlatan non perde tempo e si mantiene in forma. In caso di ripresa del campionato, lo svedese si farà trovare pronto.