Milan, Ibrahimovic verso l’addio: con Rangnick non ci sarà spazio per lo svedese

Il Milan saluterà Ibrahimovc a fine stagione. La permanenza dello svedese a Milanello sembra ormai un’ipotesi da escludere, soprattutto in vista del progetto di Gazidis e Rangnick. Con l’arrivo del tedesco, infatti, il diavolo seguirà la famosa linea verde dei giovani e dunque non ci sarà spazio per lo svedese.

A riportare la notizia è Sport Mediaset secondo la quale, Ibrahimovic potrebbe optare per l’addio definitivo al calcio giocato. Le valutazioni dello svedese sono ancora in corso ma, a meno di clamorose offerte nelle prossime settimane, il ritiro sembra l’ipotesi più quotata.