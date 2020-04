Il Milan in questo campionato ha siglato soltanto due gol di testa, statistica negativa e preoccupante. Le due reti sono state realizzate da Hakan Calhanoglu in MIlan-Brescia e da Zlatan Ibrahimovic nel derby contro l’Inter. Mister Pioli alla ripresa degli allenamenti dovrà lavorare per ribaltare questo poverino bottino.