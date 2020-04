Milan, Musso obiettivo rossonero per il post Donnarumma

Il futuro di Donnarumma al Milan è ancora in bilico. Il giocatore andrà in scadenza nel giugno 2021, e al momento è bloccata la trattativa per il rinnovo. In caso di addio, la società rossonera sta già pensando ad un sostituto valido.

Tra i nomi fatti, è forte quello di Musso. Anche in Argentina confermano l’interesse del Milan per il portiere dell’Udinese. Nello specifico, la radio Racing Es Rock spiega di alcuni sondaggi effettuati dai rossoneri, con una richiesta iniziale di 30 milioni di euro.