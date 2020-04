Milan, per Fekir il Betis chiede 50 milioni

Secondo quanto riportato da As, il Betis Siviglia non lascerà partire Nabil Fekir per meno di 50 milioni. Il trequartista francese nelle ultime settimane è stato accostato al Milan, oltre che all’Arsenal. Il club andaluso ha comprato il calciatore per soli 20 milioni dal Lione la scorsa estate, dunque, in caso di cessione si tratterebbe di una grossa plusvalenza. Anche il Lione ci guadagnerà, visto che si è riservato un 20% dalla cifra in cui sarà venduto e una percentuale spetta al giocatore stesso.