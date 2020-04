Donnarumma potrebbe non far parte del futuro del Milan. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2021 e, al momento, l’ingaggio richiesto dal giocatore è fuori dal tetto deciso dalla società rossonera.

Si inizia quindi a pensare a possibili sostituti del ’99 rossonero. Tra i nomi che interessano ci sono quelli di Meret e Musso. In entrambi i casi, si parla di almeno di 30 milioni di euro per strapparli da Napoli e Udinese.