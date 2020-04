Qualora Gianluigi Donnarumma dovesse svuotare il suo armadietto a Milanello, la società di via Aldo Rossi ha individuato in Alex Meret, portiere del Napoli, un valido sostituto. Il giovane portiere italiano ha perso la titolarità con i partenopei dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea che il club meneghino continua a seguire anche Musso dell’Udinese.