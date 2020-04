Milan, ripartire dai giovani con Sandro Tonali: il grande colpo per beffare Inter e Juve

Ad oggi le squadre che si stanno muovendo per ringiovanire la rosa acquistando giocatori di prospettiva e che possano garantire tenacia e tanta corsa, sono la maggior parte. Tra queste spicca il Milan, che già dalla scorsa stagione ha cercato e sta cercando di puntare su acquisti mirati e soprattutto giovani. Esempi ne abbiamo, come i ventiduenni Theo Hernandez e Bennacer, o il ventenne Leao…insomma un calcio veloce, rapido e letale, un po come il modello del Borussia Dortmund.

Il grande colpo per beffare Inter e Juve

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, un obiettivo sulla bocca di tutte le big italiane, che si sta espandendo anche tra le big europee è il gioiellino classe 2000 del Brescia Sandro Tonali, centrocampista, per la precisione mediano, alla sua prima esperienza in Serie A condita già con 1 gol e 5 assist in 23 partite.

Tonali, che per movenze viene spesso paragonato ad Andrea Pirlo, uno che di storia ne ha fatta, potrebbe significare un ottimo colpo per la società rossonera che inoltre andrebbe a beffare anche Inter e Juve, interessate al ragazzo già da tempo.

Sicuramente Massimo Cellino (presidente del Brescia) non è minimamente intenzionato a farlo partire per una cifra inferiore a 40/50 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe arginare e colmare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.