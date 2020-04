Milan, Sacchi: “Serve ambiente che spinga a dare il massimo. Mi dispiace per Boban”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Arrigo Sacchi, che proprio oggi compie 74 anni, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Nella lunga intervista ha voluto anche commentare la situazione attuale in casa Milan:

“Serve un ambiente in cui i giocatori sentano l’orgoglio e l’appartenenza che li spinga a dare sempre il massimo. L’Atalanta non aveva fuoriclasse, ma lo sono diventati in un ambiente virtuoso. Chi era discreto è diventato buono, chi era buono, ottimo. I valori valgono più dei campioni. Mi spiace per Boban. Andai a vederlo a Parma nell’Under 21. Cercavo un’alternativa a Donadoni e lui era l’ideale, forte in attacco e dietro“.