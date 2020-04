Milan, spunta il nome di Nainggolan per il centrocampo

Nonostante la Serie A sia ferma da ormai più di un mese, il calciomercato è più attivo. Il periodo di crisi dovuto al Coronavirus, senza dubbio, influirà a livello economico per tutti i club di calcio. Le squadre con meno potere economico subiranno maggiormente gli effetti di questo lungo stop, e potrebbero esserci conseguenze anche sul mercato.

Il Cagliari è una di queste squadre. La sua stella Radja Nainggolan, infatti, è al momento in prestito in Sardegna dall’Inter, ma difficilmente il belga verrà riscattato. A questo punto, potrebbe inserirsi il Milan. Il giocatore potrebbe muoversi per 15/20 milioni, soprattutto in caso di cessione di Kessié o Paquetà.