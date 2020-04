Milan: Yonghong Li attacca Elliott “Serve passione”

Clamorosa bordata arrivata in giornata da Yonghong Li nei confronti di Elliott. L’ex Presidente rossonero, attraverso un tweet dal suo profilo ufficiale di Twitter si è scagliato contro l’attuale gestione di Singer: “La squadra andrebbe trattata con passione e non come un investimento senza passione”. Dura e alquanto particolare presa di posizione da parte di Li che rincara la dose:”Perché Singer ha aspettato tutto questo tempo per prendersi cura della squadra? Il Milan merita di meglio”.

Un attacco che incuriosisce e fa scalpore in tutto il mondo Milan. Soprattutto da parte di chi ha gestito la squadra per neanche nove mesi. Il mistero attorno questa faccenda si infittisce ed infierisce maggiormente nel futuro tutt’altro che chiaro della società rossonera.