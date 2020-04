L’ex centrocampista del Milan Sulley Muntari ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Milan. Ecco le sue parole: “Forza Milan per sempre, per tutta la mia vita. Voi milanisti siete la mia famiglia, mi avete dato tanto, tutto. Io ho conosciuto la famiglia Berlusconi, Galliani ma voglio bene a tutti i tifosi rossoneri e a tutto il Milan. Voglio vedere il Milan di oggi in alto il prima possibile“