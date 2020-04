In questi giorni si è parlato dell’interesse del Milan per Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli. Ha parlato di lui, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Roberto Muzzi, suo ex allenatore all’Empoli prima dell’arrivo di Marino:

“L’ho messo subito titolare, è un giovane importante. Diciamo un giovane… invecchiato. Deve ancora crescere, ma è da Milan“.