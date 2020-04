Nocerino: "Al Milan servirebbero più Ibrahimovic! Il primo allenamento con lui..."

Intervenuto in una diretta Instagram con “Che fatica la vita da bomber”, l’ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino ha parlato – tra le altre cose – del Milan dall’arrivo di Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “È un Milan giovane e in costruzione. L’arrivo di Ibrahimovic a gennaio ha tolto pressione ad altri giocatori. Gli occhi vanno tutti su di lui e i giovani così hanno meno responsabilità. Di giocatori come Ibra ce ne vorrebbero tre o quattro in più. La maglia del Milan è un macigno, io l’ho sempre detto, non tutti la possono portare. Puntare su un mix di giovani e giocatori più esperti permetterebbe alla squadra una crescita buona e veloce. Solo con i giovani si fa sempre molta fatica“.

Parlando poi di Ibrahimovic: “Ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare insieme a Zlatan, è un mostro, quando lavora in campo ti sfonda. Mi ricordo il primo allenamento insieme a Milanello: durante un possesso palla mi diede un’ancata e mi fece fare un volo incredibile. Con giocatori così ti scatta

qualcosa dentro: devi pedalare! I grandi campioni sono la fortuna dei giocatori che vogliono migliorare, crescere e alzare l’asticella. Quando Ibra corre si alza l’erba da terra. Se lo fa lui devi farlo anche te. O corri come lui, oppure fai fatica. Io non sono mai stato forte, ero un buon giocatore che conosceva i propri limiti. E sfruttavo i grandi campioni per crescere“.