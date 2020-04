Nocerino: “La maglia del Milan ti fa venire la scoliosi. Ibra? Non vuol mai perdere”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, è intervenuto tramite una diretta Instagram con Domenico Criscito del Genoa. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“Con Ibra mi sono trovato bene, è un animale e non vuol mai perdere. E’ un bene per i giocatori che giocano con lui, se hai carattere e voglia di ascoltarlo. Altrimenti ti sfonda. Ci vorrebbero 2-3 Criscito nel Milan, gente di personalità che sa prendersi delle responsabilità anche per i compagni, alleggerendo il peso per i giovani. La maglia del Milan è pesante, quando giochi con quella maglia ti viene la scoliosi”.