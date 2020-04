Per il dopo Ibra il Milan pensa ad Arkadiusz Milik

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan si sta preparando all’ennesima rivoluzione, con un’estate ricca di colpi di scena. La campagna acquisti che si prospetta dipenderà sicuramente dalle cessioni, in quanto la situazione economica rossonera non è florida.

Se Ibrahimovic confermerà il suo addio, per il Diavolo sarà inevitabile la ricerca di un sostituto, secondo quanto riferito dal giornale milanese in cima alla lista rossonera sembra esserci Arkadiusz Milik. Il bomber partenopeo ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non sembra intenzionato a rinnovare. Per il Milan resta uno scoglio da superare, ossia il costo del cartellino, infatti il giocatore è valutato 40 milioni.