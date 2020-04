30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma, la società di via Aldo Rossi sta iniziando a guardarsi intorno per cercare di capire chi potrà essere il sostituto del numero 99 rossonero. Al momento non è stato individuato un obiettivo numero uno. Lo riferisce Tuttosport.