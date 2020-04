Post Donnarumma, i nomi caldi sulla lista rossonera

In casa Milan è sempre più chiacchierato il futuro di Gianluigi Donnarumma, di conseguenza, anche dei possibili sostituti del numero 99.Il club di via Aldo Rossi sta valutando attentamente i diversi profili per una possibile sostituzione del portiere, che è stato accostato a numerose squadre.

Primo fra tanti spunta il nome di Salvatore Sirigu, estremo difensore del Torino, che ha dimostrato di poter essere una certezza tra i pali. Segue poi il nome di Juan Musso, portiere dell’Udinese e della nazionale Argentina, monitorato da diverse squadre europee e italiane, tra cui l’Inter.Troviamo poi sulla lista rossonera i nomi di Alex Meret, classe 1997 in forza al Napoli, considerato il futuro della nazionale italiana; di Pierluigi Gollini, uno dei protagonisti indiscussi dell’incredibile stagione dell’Atalanta e, infine, Alessio Cragno, l’estremo difensore del Cagliari.

Queste dunque, fino ad ora, le possibilità da tenere in considerazione nell’attesa di un incontro tra Gianluigi Donnarumma e la dirigenza del club meneghino.