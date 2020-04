Primavera, Sala: “Il mio sogno è esordire con il Milan”

Alessandro Sala, giocatore della Primavera del Milan, ha parlato tramite Instagram: “Da piccolo mi chiedevano spesso cosa mi sarebbe piaciuto fare da grande… mi ricordo che ogni volta rispondevo subito: Il calciatore. Non ero il massimo i primi anni, un po’ impacciato, ero piccolo avevo tanto da imparare. Poi piano piano, sono migliorato e sono cresciuto… ricordo poi una chiamata, quella del Milan era inverno, ero piccolo, sarei dovuto andare a provare… mi accolsero come una famiglia. Oggi sono passati molti anni da quel giorno, e la voglia di indossare quella maglia ora mi manca… il mio sogno ora? Esordire con la maglia della mia famiglia, giocare per la squadra che parecchi anni fa mi prese e mi fece crescere, dentro e fuori dal campo. FORZA MILAN!!!”.