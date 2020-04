Protezione Civile, Borrelli: “Anche per l’1 maggio dovremo rimanere a casa”

Previsioni negative in un periodo di emergenza sanitaria che sembra proprio non finire mai. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha rilasciato dichiarazioni a Rai Radio 1 che non fanno ben sperare per i prossimi giorni.

ANCHE IL PRIMO MAGGIO

“Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane, bisognerà avere comportamenti rigorosissimi. Cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze.”

SCONTRO GOVERNO REGIONI

“Il governo ha garantito alle Regioni le risorse per i dispositivi di protezione individuale e per quelli necessari al superamento dell’emergenza. In ordinario la sanità è una competenza che spetta alle regioni e sarebbe stato un guaio se governo e protezione civile avessero preso ogni competenza, ma nel momento in cui c’è stata l’emergenza è dovuto intervenire il governo”.