Rakitic, un segnale a Juve, Inter e Milan: “Futuro? Deciderò io dove giocare. Voglio un club che mi ami e mi consideri”

Il contratto di Ivan Rakitic scadrà a fine stagione, dopodiché potrà trovare un accordo con un altra squadra che potrà prelevarlo a parametro zero. In Italia ci sono Juventus, Inter e Milan su di lui. I rapporti col Barcellona si sono complicati e difficilmente resterà in blaugrana l’anno prossimo, stando a quanto ha dichiarato al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. LE tre italiane sperano, dunque, di poter portare il croato in Serie A. Ecco quanto rivelato dal calciatore:

“Futuro? Sarò io a deciderlo. Non sono un sacco di patate. Voglio giocare in un club dove sono amato e considerato e dove la mia famiglia stia bene.

Ho un affetto speciale per Siviglia e ho sempre detto che sarebbe stato un grande sogno indossare di nuovo quella maglietta. Ma non dipende da me: Monchi e tutti a Siviglia hanno il mio telefono, non mi hanno ancora chiamato e recentemente è stato anche il mio compleanno. Di questo mio sentimento, è un qualcosa che tutti sanno”.