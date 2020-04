Rangnick, Marcelino ed Emery: tre uomini e una panchina

Rangnick, Marcelino ed Emery. Questi sono i tre nomi caldi per sostituire Pioli sulla panchina del Milan. Nell’edizione odierna, Sky Sport ha fatto il punto della situazione a riguardo del prossimo allenatore dei rossoneri. Il primo della lista resta Rangnick. Con il tedesco la trattativa va avanti da mesi, con addirittura degli accordi tra le due parti. Dopo i rallentamenti delle ultime settimane, il Milan ha ripreso i contatti con l’allenatore tedesco, il quale vorrebbe occuparsi anche di questioni fuori dal campo. Diventare un vero e proprio manager.

L’alternativa a Rangnick è Marcelino. L’allenatore spagnolo era già stato contattato per sostituire Giampaolo, ma l’operazione non andò in porto. Marcelino, infatti, doveva ancora riprendersi dal doloroso addio con il Valencia e non si sentiva pronto ad affrontare una nuova sfida nell’immediato. A fine stagione, però, le cose potrebbero cambiare.

Infine, la terza scelta sarebbe Unai Emery, su consiglio diretto del figlio di Singer, al quale piace molto l’ex allenatore dell’Arsenal. In tutto questo, Pioli, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra ormai destinato a lasciare il Milan al termine della stagione.