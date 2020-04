Rangnick studia l’italiano ma Pioli riprende quota

Rangnick in Pole position, ma Pioli riprende quota per restare sulla panchina del Milan la prossima stagione. Secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, la corsa al nuovo allenatore potrebbe assumere dei risvolti inaspettati. L’ex manager del Lipsia rimane al momento la prima opzione, come dimostra il suo costante studio della lingua italiana di ben sei ore al giorno, tre alla mattina e tre al pomeriggio.

Ma L’attuale allenatore rossonero sembra rientrare in corsa. I buoni risultati con la squadra e di conseguenza l’apprezzamento dello spogliatoio, hanno difatti rimesso in discussione le idee della dirigenza di via Aldo Rossi. L’impressione è che, in caso di ripresa del campionato, Pioli possa giocarsi delle nuove carte, che potranno sancire la sua conferma sulla panchina del Milan.