Regione Lombardia: permane l’obbligo di coprirsi le vie respiratorie, semaforo verde per alcune attività

In una nota la Regione Lombardia scrive: “La nuova ordinanza della Regione Lombardia alla firma del presidente. Attilio Fontana, in vista del 4 maggio, e’ sostanzialmente in linea con i provvedimenti indicati dal Governo“.

In Lombardia, a differenza di quanto previsto dal Dpcm, permane l’obbligo di coprirsi le vie respiratorie, con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all’aperto. Via libera ai mercati all’aperto (ma solo per generi alimentari e con alcune ‘semplificazioni’ chieste dai sindaci), semaforo verde per studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori. Cadono le restrizioni per i distributori h24 di generi alimentari che quindi potranno offrire tutto e non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Sarà possibile praticare attività fisica all’aperto, senza il limite dei 200 metri dalla propria abitazione.