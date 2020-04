Robinho: “Ibra? Mi ha portato lui al Milan”

Intervistato dalla testata giornalistica spagnola Marca, l’ex rossonero Robinho ha parlato riguardo la sua passata esperienza in rossonero, soffermandosi soprattutto sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“Ibrahimovic diceva sempre che era stato lui a convincere il Milan ad acquistarmi. ‘Sei qui grazie a me’. È arrogante? Sì, ma in buona fede. È solo tanta fiducia in se stesso e nel suo talento. Per me, è tutto quello che un attaccante deve essere: un vincente e uno showman”.