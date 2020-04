L’ex rossonero, Robinho, ha raccontato ai microfoni di Marca un aneddoto avvenuto a Milanello tra Ibra e Gattuso: “Una volta Ibra sfidò in allenamento Gattuso in un combattimento di Ju-Jitsu. Ci siamo divertiti a vedere Ringhio così arcigno a praticare arti marziali contro Ibra che è cintura nera. Chi ha vinto? Zlatan non perde mai“.