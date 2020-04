Arrigo Sacchi, ex tecnico milanista, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul suo rapporto con la società rossonera. Queste le sue parole:

“Mi assecondò nelle scelte. Io volevo interpreti adatti, per carattere e per personalità, al mio schema di gioco. Berlusconi e Galliani mi accontentarono, altrimenti sarei stato in difficoltà. Dico la verità, per un solo giocatore avrei fatto uno strappo alla regola: Maradona”.