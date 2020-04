Sacchi: “Van Basten è stato uno dei migliori, non l’avrei cambiato con nessuno”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato per il canale Youtube di Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni su Marco Van Basten:

“Non ci credo abbia detto queste cose, mi rifiuto di pensare possa averle dette. Ha vinto tre volte il Pallone d’Oro, ha vinto due Coppe dei Campioni, a volte sono stato un po’ duro con lui, perché volevo che ognuno giocasse con la squadra, per la squadra, a tutto tempo. Mi disse “adesso che faccio l’allenatore so quanti problemi ti ho creato” e gli risposi: “Se ti può consolare me ne hai risolti anche molti”. Per me è stato uno dei più bravi in assoluto, non lo avrei cambiato con nessun altro. Non è vero il fatto che io abbia detto: “O via io, o via lui”, avevo già firmato per la Nazionale a febbraio. Ho firmato perché non ce la facevo più, ero venuto al Milan per fare un anno, ci rimettevo di salute. Ho smesso prima per questo”.