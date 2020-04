Come riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, al San Raffaele Resnati è possibile effettuare il tampone al costo di 120 euro. Diverse polemiche, anche da parte di Samuele Astuti del PD: “Un far west senza regole ma secondo quanto detto da Gallera oggi (ieri, ndr), questo non è possibile, cioè non si possono fare tamponi a privati a pagamento. Com’è possibile che questo avvenga? È forse stata una scelta quella di limitare il numero dei tamponi?”.