Arriva l’ultimatum della Serie A alle TV, infatti secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la lettera di Sky con la richiesta di riequilibrio, ha innescato la dura presa di posizione da parte dei club. Quest’ultimi hanno chiesto alla Lega di far rispettare i contratti in essere. La Serie A ha deciso di proseguire e quindi procedere all’emissione delle fatture in modo da passare alle vie legali qualora nei primi giorni di maggio non arrivassero i pagamenti.